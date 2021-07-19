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Último jogo em que Bahia tinha sofrido cinco gols foi justamente contra o Flamengo

Revés do primeiro turno no Brasileirão 2020, também em Pituaçu, foi a 'gota d'água' para Roger Machado ser demitido...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 10:31
Crédito: Duelo do fim de semana ocorreu em Pituaçu (Felipe Oliveira/EC Bahia
Pelo segundo ano consecutivo, o Bahia foi duramente derrotado pelo Flamengo atuando em casa em resultado que estabeleceu, pela primeira vez, uma derrota do Esquadrão por cinco gols na temporada 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo marcador de 5 a 3 pela 7ª Rodada do Brasileirão no ano passado em jogo que também ocorreu no Estádio de Pituaçu, o resultado acabou sendo determinante para a queda do técnico Roger Machado onde, na oportunidade, Mano Menezes foi contratado para ser o substituto.
Curiosamente, Mano também acabou sendo uma "vítima" da equipe carioca no compromisso do returno pela mesma edição do Campeonato Brasileiro.
Depois da partida que terminou 3 a 2 para o time carioca que envolveu também a acusação de racismo cometido por Ramírez contra Gerson, o treinador hoje no futebol árabe foi demitido para o atual comandante, Dado Cavalcanti, assumir.
Para se recuperar do revés, o próximo desafio do Esquadrão na temporada será diante de outra equipe que briga na parte alta da tabela do Brasileirão: o Atlético-MG. O embate em questão será realizado no próximo domingo (25), às 11h (de Brasília), no Mineirão.

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