Último jogo em que Bahia tinha sofrido cinco gols foi justamente contra o Flamengo

Crédito: Duelo do fim de semana ocorreu em Pituaçu (Felipe Oliveira/EC Bahia

Pelo segundo ano consecutivo, o Bahia foi duramente derrotado pelo Flamengo atuando em casa em resultado que estabeleceu, pela primeira vez, uma derrota do Esquadrão por cinco gols na temporada 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo marcador de 5 a 3 pela 7ª Rodada do Brasileirão no ano passado em jogo que também ocorreu no Estádio de Pituaçu, o resultado acabou sendo determinante para a queda do técnico Roger Machado onde, na oportunidade, Mano Menezes foi contratado para ser o substituto.

Curiosamente, Mano também acabou sendo uma "vítima" da equipe carioca no compromisso do returno pela mesma edição do Campeonato Brasileiro.

Depois da partida que terminou 3 a 2 para o time carioca que envolveu também a acusação de racismo cometido por Ramírez contra Gerson, o treinador hoje no futebol árabe foi demitido para o atual comandante, Dado Cavalcanti, assumir.