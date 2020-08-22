Último duelo contra do Cruzeiro contra o Confiança foi nos anos 1970

Crédito: A última vez que a Raposa encarou o Confiança foi na década de 1970, quando tinha craques como meia Zé Carlos no time-(Acervo/Cruzeiro

O duelo do Cruzeiro contra o Confiança-SE, neste domingo, 23 de agosto, pela Série B do Brasileiro não é rotineiro. Para se ter uma ideia, os dois times se encontram pela última vez em uma competição nacional na década de 1970, quando a Raposa já gozava de títulos e expressão no futebol brasileiro.

Em 1976, o time mineiro fez duas partidas contra os sergipanos, pelo Brasileiro de 1976, anos em que o Cruzeiro ganhou sua primeira Libertadores. Naquele time havia craques como Jairzinho, Palhinha, Vanderlei e Zé Carlos, além do icônico técnico Zezé Moreira. No primeiro jogo, realizado em 29 de setembro de 1976, Cruzeiro e Confiança mediram forças no Mineirão, com a Raposa vencendo a partida por 2 a 0. Os gols foram anotados por Lívio e Jairzinho. O segundo e último confronto aconteceu na casa do Confiança, em Aracaju-SE, em 24 de outubro do mesmo ano. O placar, mais uma vez, foi favorável ao Cruzeiro, que derrotou o oponente por 3 a 0. Ronaldo, Valdo e Palhinha foram os responsáveis por balançar as redes.

Desde então, as duas equipes nunca mais se encontraram por torneios nacionais e o novo confronto será em outra divisão nacional, pois o Cruzeiro disputa pela primeira vez a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo as fichas dos dois últimos jogos entre as equipes. CRUZEIRO 2 X 0 CONFIANÇA-SE – 29/09/1976Motivo: Campeonato BrasileiroLocal: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte-MGGols: Lívio, aos 8 min do 1º T; Jairzinho, aos 10 min do 1º TCruzeiro: Raul, Dick, Moraes, Darci, Vanderlei, Valdo, Eduardo, Ronaldo, Jairzinho, Lívio (Silva) e Eli Mendes (Isidoro)Técnico: Zezé Moreira

Confiança-SE: Zé Luis, Gilson, Fescina (Ademílton), Pedrinho, Lourival, Deri, Samuca, Joãozinho, Nininho (Peri), Luís Carlos e MicaTécnico: Edmur Cruz CONFIANÇA-SE 0 X 3 CRUZEIRO – 24/10/1976Motivo: Campeonato BrasileiroLocal: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju-SEGols: Ronaldo, aos 2 min do 1ºT; Valdo, aos 19 min do 2ºT; Palhinha, aos 36 min do 2ºT

Cruzeiro: Raul, Forlan, Moraes, Darci, Vanderlei, Zé Carlos, Eduardo, Eli Mendes (Valdo), Palhinha, Jairzinho e Ronaldo (Lívio)Técnico: Zezé Moreira

Confiança-SE: Welton, Ademilton, Fescina, Cacau, Pedrinho, Deri, Peri (Carioca), Luiz Carlos, Nininho, Hélio e JoãozinhoTécnico: Ednardo Rodrigues