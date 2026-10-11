Jonas I, o autoproclamado rei da Suíça que criou um 'império' polêmico ao se apropriar de terrenos sem dono

"Me chamam de rei da Suíça. Não é que eu acorde todas as manhãs e repita isso para mim mesmo diante do espelho. Mas é assim que as pessoas me conhecem, é assim que me chamam", diz Lauwiner à BBC Mundo, serviço em língua espanhola da BBC, falando de sua residência oficial — ou "palácio" — localizada na comuna de Burgdorf, no cantão de Berna.