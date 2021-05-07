Último a pegar pênalti de Gabi, César revela fala do atacante: 'Não vou deixar mais nenhum tocar na bola'

Crédito: Andre Melo Andrade/Eleven

Bola de um lado, goleiro do outro. Pelo Flamengo, esse roteiro nos pênaltis cobrados por Gabigol se tornou um dos maiores clichês do futebol - nacional e continental. O aproveitamento no quesito é de 95%, em 20 cobranças. O único erro foi com uma bola no travessão, ou seja, nenhum goleiro conseguiu defendê-la enquanto o atacante veste rubro-negro. E o último a pegar, curiosamente, foi um atual companheiro de equipe: César.O goleiro do Flamengo foi o último a defender uma cobrança de pênalti batida por Gabigol, quando o goleador ainda defendia o Santos. Na ocasião, o Rubro-Negro vencia por 1 a 0 o duelo pela 34ª rodada do Brasileiro de 2018, no Maracanã, e ainda possuía chances de título. Gabi optou pela cobrança no seu canto esquerdo e viu César sacramentar o triunfo.

E, agora que Gabi acumula uma rara sequência de gols de pênalti (veja todos os números abaixo), César lembrou do dia (15 novembro) em que fora protagonista perante Gabigol e ainda revelou uma fala bem-humorada do atacante: "Não vou deixar mais nenhum (goleiro) tocar na bola".

- A gente ainda brigava pelo título. Era um jogo decisivo, e o pênalti foi no final, o que fez ser ainda mais marcante. E o Gabi era o grande destaque do Santos. Para mim, ficará sempre na memória pelo jogo que foi e tudo que aconteceu. Pensando hoje, analisando a quantidade de gols de pênalti que ele faz, acho que fui bem (risos).

'É FRIO, OLHA NOS OLHOS'

O goleiro de 29 anos também falou sobre a importância de treinar no dia a dia com um artilheiro "frio" como Gabigol:

- Para mim é importante treinar com grandes batedores como ele. Um cara que é frio, tranquilo, olha nos nossos olhos. A gente chega mais preparado na hora de enfrentar os adversários. É óbvio que é muito melhor tê-lo ao nosso lado (risos). Tem nos ajudado bastante, pois a média de acerto dele é absurda.

1º - Renato Abreu: 182º - Gabigol: 173º - Edilson: 124º - Adriano: 9

Números de Gabigol pelo Flamengo (em pênaltis gerais):