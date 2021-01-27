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Últimas cinco decisões entre Santos e Palmeiras foram para os pênaltis

Foram quatro duelos no Paulista e um na Copa do Brasil, com três vitórias do Peixe...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 08:00
Crédito: Eduardo Viana/Lancepress!
Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (30), no Maracanã, pela grande final da Copa Libertadores. Se a partida terminar empatada no tempo normal e na prorrogação, a decisão vai para a disputa por pênaltis. Curiosamente, os últimos cinco confrontos eliminatórios entre Santos e Palmeiras foram decididos nos pênaltis.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroEntre vagas e título válidos pelo Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, o Peixe passou em três. Em 2013, o Alvinegro recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro pelas quartas de final do Paulistão. A partida terminou em 1 a 1, com o gol santista foi marcado por Cícero. Nos pênaltis, Santos venceu por 4 a 2 e avançou para as semifinais.No Paulista de 2015, o Santos voltou a duelar com o rival na Vila Belmiro, mas pela final da competição. Com o placar agregado de 2 a 2, Peixe passou nos pênaltis por 4 a 2 e se consagrou campeão estadual daquele ano.Ainda em 2015, os clubes se enfrentam em mais uma final, porém pela Copa do Brasil. Com o mesmo placar agregado de 2 a 2, o Alvinegro perdeu nos pênaltis por 4 a 3 e Palmeiras levou o título.
No ano seguinte, o encontro traria mais um título estadual para o Santos. Pela semifinal do Campeonato Paulista, Peixe voltou a pegar o Palmeiras e em mais um placar agregado de 2 a 2. Nos pênaltis, 3 a 2 para os santistas, que conquistaram o estado de São Paulo em 2016 sobre o Audax.
O último duelo decisivo entre os dois aconteceu em 2018. Novamente o placar de 2 a 2 pela semifinal do Paulista daquele ano levou as equipes para a decisão nos pênaltis. O Palmeiras passou por 5 a 3 e foi derrotado pelo Corinthians na final.

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