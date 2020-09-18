Última vitória do Vasco sobre o Coritiba foi em 2013. Você lembra?

O duelo entre Vasco e Coritiba não acontece desde 2017, e são três empates nos últimos três jogos. Antes disso, uma derrota em 2015 e a última vitória cruz-maltina no já distante ano de 2013. Você lembra? O LANCE! reconta detalhes daquela partida.O ano culminaria no segundo rebaixamento do time de São Januário no Campeonato Brasileiro. Já era novembro quando a partida, disputada no Moacyrzão, em Macaé, terminou em 2 a 1 para o time de um Adílson Batista que estreava no comando da equipe.
A partida valeu pela 32ª rodada da competição e, com os três pontos, o time subiu para a 17ª colocação. Conquistou uma posição, mas seguia ainda lutando para sair da zona de rebaixamento. Aquele time tinha personagens dos mais diversos.
Juninho Pernambucano saiu lesionado antes dos 20 minutos. Marlone deu as duas assistências para Edmilson - Luccas Claro, hoje no Fluminense, descontou. O goleiro era Alessandro, somente um dos que não se firmaram debaixo das traves cruz-maltinas naquele ano. Mas ele foi bem naquela noite.
Um duelo tenso, equilibrado, com 53 faltas e com pressão visitante no final. Uma noite de vitória para um ano que terminaria triste para o Vasco. Luan, hoje no Palmeiras, e o falecido Thalles não saíram do banco naquela ocasião.
FICHA TÉCNICAVASCO 2x1 CORITIBA
Local: Moacyrzăo, Rio de Janeiro (RJ)Data-Hora: 2/11/2013, 19h30 (de Brasília)Árbitro: Márcio Chagas da Silva (RS)Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabiano da Silva Ramires (ES)Renda e público: R$ 75.140 / 6.695 pagantesCartões amarelos: Abuda, Edmilson, Wendel e Renato Silva (VAS) Leandro Almeida, Gil e Carlinhos (CFC)Gols: Edmilson 25'/1ºT (1-0) e 26'/2ºT (2-0); Luccas Claro 37'/2ºT (2-1)
VASCO: Alessandro, Fagner (Reginaldo 26'/2ºT), Jomar, Cris e Yotún; Wendel, Pedro Ken, Marlone, Juninho (Abuda 18'/1ºT) e Francismar (Renato Silva - intervalo); Edmílson - Técnico: Adilson Batista.
CORITIBA: Vanderlei, Gil, Leandro Almeida, Luccas Claro e Carlinhos; Júnior Urso (Lincoln, 39'/2ºT), Willian e Alex (Deivid, 31'/2ºT); Geraldo (Vitor Junior, 37'/1ºT), Júlio Cesar e Robinho - Técnico: Péricles Chamusca.