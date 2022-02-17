  • Última vitória do Corinthians por pelo menos três gols de diferença havia sido com Fernando Lázaro
Última vitória do Corinthians por pelo menos três gols de diferença havia sido com Fernando Lázaro

Treinador chegou ao seu quinto jogo como interino pelo Timão, sendo o terceiro consecutivo, e mantém 100% de aproveitamento...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 00:00

LanceNet

O Corinthians venceu o São Bernardo por 3 a 0 nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na terceira partida consecutiva sob o comando do interino Fernando Lázaro. E a última vez que o Timão havia vencido por pelo menos três gols de diferença havia sido justamente sob a batuta de Lázaro. Na primeira vez que Fernando assumiu o clube alvinegro de forma provisória, entre a saída de Vagner Mancini e a contratação de Sylvinho, o então coordenador do Centro de Inteligência do Futebol corintiano (Cifut) esteve a frente do Corinthians nas vitórias sobre o Sport Huancayo, do Peru, por 5 a 0, e River Plate, do Paraguai, por 4 a 0, nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no ano passado. E o triunfo sobre os paraguaios foi justamente a última vez, até esta quarta-feira (16), no dia 26 de maio de 2021.
A última vitória corintiana por exatamente três gols de diferença havia acontecido também no ano passado, o 4 a 1 do Timão sobre a Inter de Limeira, pelas quartas de final do Paulistão, no dia 11 de maio de 2021, assim como o triunfo por 3 a 0 mais recentes, que aconteceu em 6 de maio do ano passado, no 3 a 0 do Corinthians sobre o Sport Huancayo, do Peru, fora de casa, pela Sul-Americana. Nas duas ocasiões, Vagner Mancini era o treinador.
Com a vitória sobre o Bernô, Fernando Lázaro segue invicto e com 100% de aproveitamento nas vezes em que comandou o Timão. São cinco vitórias em cinco jogos, 17 gols marcados e três sofridos.
