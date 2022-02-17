Última vitória do Corinthians por pelo menos três gols de diferença havia sido com Fernando Lázaro

O Corinthians venceu o São Bernardo por 3 a 0 nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na terceira partida consecutiva sob o comando do interino Fernando Lázaro. E a última vez que o Timão havia vencido por pelo menos três gols de diferença havia sido justamente sob a batuta de Lázaro. Na primeira vez que Fernando assumiu o clube alvinegro de forma provisória, entre a saída de Vagner Mancini e a contratação de Sylvinho, o então coordenador do Centro de Inteligência do Futebol corintiano (Cifut) esteve a frente do Corinthians nas vitórias sobre o Sport Huancayo, do Peru, por 5 a 0, e River Plate, do Paraguai, por 4 a 0, nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no ano passado. E o triunfo sobre os paraguaios foi justamente a última vez, até esta quarta-feira (16), no dia 26 de maio de 2021.
A última vitória corintiana por exatamente três gols de diferença havia acontecido também no ano passado, o 4 a 1 do Timão sobre a Inter de Limeira, pelas quartas de final do Paulistão, no dia 11 de maio de 2021, assim como o triunfo por 3 a 0 mais recentes, que aconteceu em 6 de maio do ano passado, no 3 a 0 do Corinthians sobre o Sport Huancayo, do Peru, fora de casa, pela Sul-Americana. Nas duas ocasiões, Vagner Mancini era o treinador.
Com a vitória sobre o Bernô, Fernando Lázaro segue invicto e com 100% de aproveitamento nas vezes em que comandou o Timão. São cinco vitórias em cinco jogos, 17 gols marcados e três sofridos.