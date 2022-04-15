Uefa e Barcelona fazem investigação sobre 'invasão' de torcedores do Eintracht Frankfurt no Camp Nou

A torcida do Eintracht Frankfurt 'invadiu' a Catalunha na última quinta para ver seu time eliminar o Barcelona em pleno Camp Nou, na Europa League. Mais de 30 mil torcedores pintaram as arquibancadas do estádio de branco, o que gerou muita indignação dentro do clube catalão, que abriu uma investigação.De acordo com o jornal espanhol 'Marca', há três pontos a serem investigados pelo clube: falhas no sistema da bilheteria, operações de agências de turismo e revenda de ingressos por sócios. Tudo isso contribuiu para a grande presença dos torcedores alemães.

De acordo com o jornal, as bilheterias ficaram abertas até mais tarde, o que permitiu que muitos alemães comprassem ingressos. O Barcelona não tem como impedir a venda de ingressos físicos para visitantes. O bloqueio por região só acontece nas vendas online.

Suspeita-se que agências de turismo montaram uma organização com pacotes para levar torcedores do Eintracht ao Camp Nou, já que podiam ser vistas várias concentrações de alemães dentro do estádio, especialmente no terceiro anel, que ficava mais próximo do setor visitante e que foi ocupado pela torcida do clube alemão.​Outro ponto que o Barça investiga é a revenda de ingressos por sócios. Como não havia assentos livres no estádio, e muitos dos assentos que já tinham sido garantidos por associados ao clube, eram ocupados por torcedores do Frankfurt.

O presidente do Barcelona Joan Laporta disse estar envergonhado e prometeu que ocorridos como este não voltarão a acontecer:​- Tínhamos 34 mil ingressos à venda, com restrições a cartões de crédito e IP's alemães, portanto o clube não vendeu entradas para alemães. Quem me conhece, sabe que assumo minhas responsabilidades e vamos buscar soluções para que isso não aconteça mais.