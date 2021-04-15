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futebol

Uefa define as datas das semifinais da Champions League; confira

Manchester City e Chelsea decidirão os duelos contra PSG e Real Madrid, respectivamente, na Inglaterra. Final da competição está marcada para o dia 29 de maio, na Turquia...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:43

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 16:43
Crédito: VALERY HACHE / AFP
Com as semifinais da Champions League definidas, a Uefa divulgou nesta quinta-feira a data dos confrontos. De um lado, PSG e Manchester City vão em busca do título inédito. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Real Madrid e Chelsea. Os jogos acontecem entre o final de abril e o início de maio.
+ Veja a tabela da Champions LeagueJOGOS DE IDA​Real Madrid x Chelsea -﻿ 27 de abril (terça-feira) - Alfredo Di StéfanoPSG x Manchester City - 28 de abril (quarta-feira) - Parque dos Príncipes
JOGOS DE VOLTAManchester City x PSG - 4 de maio (terça-feira) - Etihad StadiumChelsea x Real Madrid - 5 de maio (quarta-feira) - Stamford Bridge
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Todos os jogos estão marcados para as 16h (de Brasília). A princípio, como confirmou a Uefa, as partidas acontecerão nos respectivos estádios de cada time. Caso alguma alteração seja feita em virtude da Covid-19, a entidade anunciará as mudanças.
A final da Champions League está marcada para o dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

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