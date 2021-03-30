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futebol

Uefa confirma que duelos entre Porto e Chelsea serão jogados na Espanha

Primeiro confronto entre as equipes está marcado para o dia sete de abril, enquanto a volta será disputada no próximo dia 13...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 13:01

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 13:01
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
A Uefa confirmou que os dois jogos entre Porto e Chelsea válidos pelas quartas de final da Champions League serão disputados no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha. O primeiro confronto será no dia sete de abril, enquanto a volta está marcada para o próximo dia 13.A entidade não explicou o motivo das mudanças, uma vez que Portugal não está na lista vermelha da Covid-19 do Reino Unido. Com isso, os jogadores dos Blues poderiam viajar sem ter a necessidade de fazer uma quarentena de 10 dias ao voltarem à Inglaterra.
> Veja a tabela da Champions League
Na última segunda-feira, a "SkySport Italia" adiantou que o primeiro duelo entre as equipes iria sair de Portugal para a Espanha. A expectativa era de que o segundo jogo fosse disputado em Stamford Bridge, o que acabou não se confirmando.

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