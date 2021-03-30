Uefa confirma que duelos entre Porto e Chelsea serão jogados na Espanha

A Uefa confirmou que os dois jogos entre Porto e Chelsea válidos pelas quartas de final da Champions League serão disputados no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha. O primeiro confronto será no dia sete de abril, enquanto a volta está marcada para o próximo dia 13.A entidade não explicou o motivo das mudanças, uma vez que Portugal não está na lista vermelha da Covid-19 do Reino Unido. Com isso, os jogadores dos Blues poderiam viajar sem ter a necessidade de fazer uma quarentena de 10 dias ao voltarem à Inglaterra.