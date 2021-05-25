UEFA abre processo e Barcelona, Real Madrid e Juventus podem enfrentar punição de dois anos

A Uefa abriu um processo disciplinar contra Barcelona, Juventus e Real Madrid por uma “potencial violação ao quadro jurídico” da entidade por conta da participação das três equipes na criação da Superliga Europeia. Como são os únicos que resistem ao projeto, a entidade coloca possíveis sanções apenas contra os três clubes.O processo aberto pela Uefa, entidade máxima do futebol europeu, teve início no dia 12 de maio de 2021, e os responsáveis por tal ato acreditam que existe motivo o suficiente para aplicar sanções nas equipes de Barcelona, Juventus e Real Madrid.