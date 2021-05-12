Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Uefa abre investigação contra Real Madrid, Barcelona e Juventus

Entidade busca punir os três clubes que não se retrataram pelo anúncio da criação da Superliga. Equipes podem ser afastadas de competições da Uefa...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 10:00
Crédito: Uefa busca punir Real Madrid, Barcelona e Juventus pela criação da Superliga (Divulgação
A Uefa abriu investigação contra o Real Madrid, Barcelona e Juventus por conta da criação da Superliga. Segundo a "ESPN", os três clubes poderiam ficar dois anos sem participar de competições continentais, como Champions League ou Liga Europa, caso forem punidos com base no artigo 34 do Código Disciplinar.Nos últimos dias, a entidade máxima do futebol europeu reintegrou nove das 12 equipes fundadoras ao custo de uma série de medidas duras e restritivas. Por outro lado, os espanhóis e italianos afirmaram que estavam sofrendo com pressões e ameaças.
> Veja a tabela da Champions League
A Uefa afirmou que dará mais detalhes sobre a investigação a medida que ela for progredindo. Neste momento, Real Madrid e Barcelona estão garantidos na próxima Champions League, enquanto a Juventus luta por uma vaga no principal torneio do velho continente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona juventus real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados