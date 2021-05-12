Uefa abre investigação contra Real Madrid, Barcelona e Juventus

A Uefa abriu investigação contra o Real Madrid, Barcelona e Juventus por conta da criação da Superliga. Segundo a "ESPN", os três clubes poderiam ficar dois anos sem participar de competições continentais, como Champions League ou Liga Europa, caso forem punidos com base no artigo 34 do Código Disciplinar.Nos últimos dias, a entidade máxima do futebol europeu reintegrou nove das 12 equipes fundadoras ao custo de uma série de medidas duras e restritivas. Por outro lado, os espanhóis e italianos afirmaram que estavam sofrendo com pressões e ameaças.