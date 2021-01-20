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futebol

UE Cornellà x Barcelona: saiba onde assistir e prováveis escalações

Com Messi suspenso, Barcelona viaja para Cornella e enfrenta adversário pela terceira fase da Copa do Rei...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 16:52

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:52

Crédito: AFP
Após perder o título da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao, o Barcelona enfrenta o UE Cornellà nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). O confronto não terá Lionel Messi, que foi expulso pela primeira vez pelo Barça na decisão da Supercopa.
O Barcelona vai assumir a ponta do Espanhol? Veja a tabelaO Barcelona chega em um jogo relativamente tranquilo para segurar uma classificação após uma derrota desastrosa na final da Supercopa da Espanha. O 3 a 2 marcou uma das diversas decepções da gestão atual do clube, ainda mais com a primeira expulsão de Messi pelo Barça, após agredir um adversário nos minutos finais.
O confronto contra o UE Cornellà é a chance de jovens jogadores como Ilaix Moriba, Riqui Puig e Trincão mostrarem ao treinador, Ronald Koeman, que podem conseguir espaço no time titular do Barcelona. Com muito talento juvenil, o time espanhol terá esses jogadores como base para uma renovação.
O UE Cornellà, da terceira divisão espanhola, terá um dos adversários mais complicados da competição pela frente. Mesmo contra jovens jogadores do Barcelona, a equipe da casa busca vencer a partida em uma missão extremamente complicada.FICHA TÉCNICAUE Cornellà x Barcelona
Data e horário: 21/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Municipal de Cornella, em Cornella (ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
UE Cornellà (Treinador: Guillermo Fernandez)​Santaella; Rulo Prieto, Albert Dorca e Borja Garcia; Max Marcet, Kevin Presa, Delgado, Pol Moreno e Iván Guzmán; Javier Ontiveros e Eloy Gila Marin.
Barcelona (Treinador: Ronald Koeman)Neto; Mingueza, Araújo, Umtiti e Júnior Firpo; Pjanić, Riqui Puig e Ilaix Moriba; Trincão, Braithwaite e Konrad.
Desfalques: Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Coutinho (lesionados); Messi (suspenso).

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