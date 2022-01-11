Udinese abre negociações com o Arsenal pela chegada de Pablo Marí

Após vender o zagueiro Samir para o Watford, a Udinese mira a chegada de mais um defensor com passagem pelo Flamengo para repor a saída do brasileiro. De acordo com a imprensa italiana, o espanhol Pablo Marí, do Arsenal, é o alvo da equipe do País da Bota.Segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Italia", os clubes negociam um empréstimo do zagueiro de 28 anos, que está sem espaço nos Gunners. A Udinese está disposta a pagar a maior parte do salário do atleta para concluir a transação, que não deve ter opção de compra estipulada.

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Desde janeiro de 2020 no Arsenal, Pablo Marí chegou a ter sequência no seu início em Londres, mas uma grave lesão o afastou dos gramados por um longo período. Recuperado, não ganhou a confiança de Mikel Arteta, tendo feito somente 22 partidas. Na atual temporada, foram apenas três jogos.

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Recentemente, o espanhol teve seu nome ligado ao Flamengo, após a imprensa inglesa dizer que o Arsenal não contava com o jogador. Na última segunda-feira, porém, na apresentação do técnico Paulo Sousa, o vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, falou que Marí não deseja voltar ao Brasil.

- Ele não é considerado porque ele não externa nenhuma vontade de voltar ao Brasil. A decisão de vir é uma decisão de vida. Marí tem uma esposa espanhola, está na Inglaterra. Gostaria muito, é um jogador que deu certo aqui. Eu, Bruno (Spindel) e o clube fizemos uma aposta enorme deles. Jogador sensacional no dia a dia, educado, sempre disposto a ajudar o grupo e a todos. Mas a gente entende que o jogador não gostaria de retornar ao Brasil agora. E isso influencia diretamente - disse Braz.