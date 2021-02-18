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U. Católica anuncia que Ariel Holan não seguirá no clube. Santos deve confirmar treinador em breve

Treinador argentino já tem tudo acertado para substituir Cuca no comando do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 19:16

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 19:16

Crédito: Ariel Holan deve ser anunciado em breve como novo técnico do Santos (Divulgação/Instagram/Universidad Católica
A Universidad Católica (Chile) anunciou no início da noite desta quinta-feira que Ariel Holan não seguirá no comando técnico do clube para a próxima temporada. O treinador está na Argentina, de férias, depois de ter sido campeão chileno pelo Universidad Católica. Ele exerceu a cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro. A cláusula de rescisão tem o valor de 110 mil dólares (R$ 595 mil).
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroHolan já está acertado com o Santos para substituir Cuca, mas o anúncio dependia do comunicado da rescisão com o clube chileno e da aprovação do Comitê de Gestão santista. O anúncio da chegada do treinador deve ser feito ainda nesta semana.
- O futebol tem esses momentos e nossos caminhos se separam. Estarei eternamente agradecido com toda a família cruzada. Passamos um ano atípico e cheio de emoções, mas que ficará para sempre nos nossos corações. Quero agradecer aos dirigentes e a todos com quem compartilhei esse caminho que me enche de orgulho. Aos jogadores que se comprometeram com nossa ideia e nosso projeto desde o primeiro dia e foram chave de um campeonato que ficará para a história. A todos os trabalhadores do clube que facilitaram nosso trabalho a todo momento. E principalmente a todos os torcedores e torcedores pelo apoio a cada jogo, nos dando força para competir e ser campeões. Estarão sempre em meu coração - disse Holan.O argentino custará um pouco a mais do que o atual técnico santista, mas a gestão do Peixe o vê como nome ideal para o atual momento e prevê até um acordo de três anos, com menos de R$ 600 mil reais por mês, para ele e outros dois membros da comissão técnica.

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