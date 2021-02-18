U. Católica anuncia que Ariel Holan não seguirá no clube. Santos deve confirmar treinador em breve

A Universidad Católica (Chile) anunciou no início da noite desta quinta-feira que Ariel Holan não seguirá no comando técnico do clube para a próxima temporada. O treinador está na Argentina, de férias, depois de ter sido campeão chileno pelo Universidad Católica. Ele exerceu a cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro. A cláusula de rescisão tem o valor de 110 mil dólares (R$ 595 mil).

- O futebol tem esses momentos e nossos caminhos se separam. Estarei eternamente agradecido com toda a família cruzada. Passamos um ano atípico e cheio de emoções, mas que ficará para sempre nos nossos corações. Quero agradecer aos dirigentes e a todos com quem compartilhei esse caminho que me enche de orgulho. Aos jogadores que se comprometeram com nossa ideia e nosso projeto desde o primeiro dia e foram chave de um campeonato que ficará para a história. A todos os trabalhadores do clube que facilitaram nosso trabalho a todo momento. E principalmente a todos os torcedores e torcedores pelo apoio a cada jogo, nos dando força para competir e ser campeões. Estarão sempre em meu coração - disse Holan.O argentino custará um pouco a mais do que o atual técnico santista, mas a gestão do Peixe o vê como nome ideal para o atual momento e prevê até um acordo de três anos, com menos de R$ 600 mil reais por mês, para ele e outros dois membros da comissão técnica.