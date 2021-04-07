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futebol

TV Palmeiras Plus: Verdão anuncia nova plataforma de streaming

Novo projeto do clube terá sua estreia em live pré-jogo que antecede partida do time pela ida da Recopa Sul-Americana contra Defensa y Justicia
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Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 18:45
Crédito: Divulgação
No dia do confronto contra o Defensa y Justicia, pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras divulgou o lançamento de sua plataforma de streaming: a TV Palmeiras Plus, na qual serão publicados diversos conteúdos exclusivos, como entrevistas e homenagens a ex-jogadores. >> SBT levou a Champions League: lembre grandes eventos esportivos que já passaram fora da Globo
A estreia da plataforma será realizada antes do embate em Buenos Aires, com uma live pré-jogo com a presença de Gabriel Menino, que, por conta de uma lesão, não está à disposição da comissão técnica alviverde.Além disso, o clube divulgou quatro programas já definidos, sendo estes: a Live Plus, que consistirá numa entrevista exclusiva com algum jogador ou membro da comissão técnica; o Replay Plus, que irá relembrar um momento histórico do Verdão com a presença de um ídolo; o Empoderadas, no qual jogadoras do Maior Campeão Nacional conversarão com atletas de esportes amadores sobre as dificuldades vividas pelas mulheres do ramo e o Por Onde Anda, que mostrará a vida de ex-jogadores após a aposentadoria.
Logo após a estreia da TV Palmeiras Plus, o Palmeiras entrará em campo contra o Defensa y Justicia, pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira (07), às 21h30.

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