Tuntum x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro tem duelo contra o Tuntum, do Maranhão, nesta quarta-feira, 16 de março, às 20h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil, no Estádio Rafael Seabra, no interior do estado nordestino. O confronto com os maranhenses será em jogo único e vale vaga na terceira fase da competição nacional. Em caso de empate no tempo normal, a definição do classificado será nos pênaltis. Quem passar de fase vai receber R$ 1,9 milhão de premiação. O time azul contará com o retorno do atacante Edu, artilheiro da equipe na temporada, com seis gols. Ele foi poupado na goleada de 5 a 1 sobre o Pouso Alegre por conta de um choque de cabeça com o goleiro Everson, no clássico diante do Atlético-MG, no dia 6 deste mês. Edu precisou ser retirado de ambulância do Mineirão, passou por exames, mas nada grave foi constatado.Já o volante Filipe Machado não viajou com a delegação celeste. Segundo a assessoria de comunicação do Cruzeiro, o jogador está com um incomodo no joelho direito e será poupado pelo técnico Paulo Pezzolano. Giovanni segue de fora, se recuperando de lesão na coxa direita.Sidnei também ficou de fora, pois esta recuperando a forma física. Outra novidade é o zagueiro Wagner Leonardo, anunciado como reforço do Cruzeiro, no sábado passado. Ele viajou com a delegação rumo a Teresina e ficará à disposição de Pezzolano. O Tuntum tenta nova façanha diante do Cruzeiro e seguir na Copa do Brasil. Ba primeira fase, eliminou o Volta Redonda com um placar de 4 a 2, chamando atenção de todo o mundo do futebol no Brasil. Por isso, a Raposa está atenta e quer evitar uma surpresa desagradável e cair logo na segunda fase da competição nacional.