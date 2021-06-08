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futebol

Túlio Maravilha vai virar estátua no Estádio Nilton Santos, do Botafogo

Em busca de valorização do espaço, Alvinegro vai inaugurar estátua do ídolo e ex-camisa 7 no Setor Leste; atacante será a quinta escultura em torno do estádio...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 13:59

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 13:59

Crédito: Reprodução
O Botafogo vai transformar um dos maiores ídolos em estátua. O clube anunciou, nesta terça-feira, que vai inaugurar uma estátua de Túlio Maravilha, campeão brasileiro em 1995 pelo Alvinegro, na ala do Setor Leste do Estádio Nilton Santos na próxima sexta-feira.
O movimento faz parte da tentativa de valorização e aproximação do Estádio Nilton Santos para com o torcedor do Botafogo. Em entrevista ao site oficial do Botafogo, Durcesio Mello, presidente do clube, comemorou o feito.
- Só quem tem ídolos da nossa grandeza e em quantidade pode reverenciá-los. A estátua do Túlio é, sobretudo, uma homenagem à nossa torcida. Um campeão, vencedor, artilheiro de tudo, mais do que merecedor. É o símbolo de um momento muito importante de nossa história e a quem devemos agradecer pela legião de fãs que gerou - destacou.- Escolhemos o Túlio para inaugurar a galeria no Setor Leste. O Botafogo não fez nenhum investimento, já que se tratou de uma doação do Grande Benemérito Carlos Augusto Montenegro - completou o presidente.Esculpida pelo artista plástico Edgar Duvivier, a estátua do Túlio Maravilha é a quinta a produzida por ele especialmente para o Estádio Nilton Santos. No setor Oeste, dedicado exclusivamente aos atletas campeões mundiais, há monumentos de Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho e Zagallo.
- O Nilton Santos é um ativo com enorme potencial e uma prioridade no plano de gestão. Iniciativas como a estátua do Túlio são algumas das novidades que os botafoguenses receberão quando for permitido o retorno do público. Estamos firmes no propósito de reconstrução para proporcionar muitas alegrias à nossa torcida. Não vejo a hora de ver o estádio em festa - finalizou Durcesio Mello.

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