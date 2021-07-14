Túlio Maravilha revela motivo pelo qual deixou o Botafogo: 'Estava sem pagar'

Crédito: Tom Dib/Lancepress

Um dos principais e mais recentes ídolos da história do Botafogo é o atacante Túlio Maravilha. Durante uma entrevista a Maurício Meirelles, na RedeTV!, ele revelou o motivo pelo qual decidiu trocar o clube carioca pelo Corinthians, em 1997. De acordo com o ex-jogador, o Glorioso vivia um momento financeiro ruim e estava sem pagar os atletas.

> ATUAÇÕES: Chay marca três gols e recebe a maior nota do Botafogo- Naquela época, o Botafogo estava mal financeiramente, estava sem pagar. E os jogadores me pediam: "Pelo amor de Deus, Túlio, vai embora, porque com o dinheiro da sua venda, vai pagar todo mundo aqui” - relembrou Túlio, que na ocasião foi vendido por US$4 milhões.

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O artilheiro do Botafogo ainda revelou que os torcedores do Alvinegro não gostaram da decisão e foram até a porta de sua casa para reclamar. “Traidor e mercenário.”

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Apesar desse episódio, o ex-jogador conta que foi vestindo a camisa do Botafogo que alcançou as maiores conquistas ao longo dos 30 anos de carreira. Ele ainda destacou a vitória contra o Santos no Campeonato Brasileiro em 1995 e o gol feito nessa partida como o mais importante da sua história.