Túlio explica saída de Ramón Díaz no Botafogo: 'Trazer alguém identificado com o clube'

Diante do momento negativo vivido pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, a diretoria fez mudanças drásticas no comando técnico. Ramón Díaz, que sequer tinha estreado, foi substituído por Eduardo Barroca no comando da equipe. Neste sábado. o gerente de futebol Túlio Lustosa explicou, antes da apresentação do novo treinador, o motivo pela desistência com o argentino, que ainda se recupera de uma cirurgia.

- Quero dar uma breve explicação sobre a saída da equipe do Ramón Díaz, na figura do Emiliano Díaz. Reiterar os agradecimentos a todos, foram profissionais nesse curto período que estiveram com a gente. Tínhamos, em contrato, um período de 30 dias isento de multa para termos a definição da comissão técnica anterior. Diante de todas as incertezas, infelizmente, por uma situação complicada do Ramón, que ele está superando, está tudo caminhando bem com a saúde dele, diante do quadro pandemia, tínhamos esses 30 dias e nós tomamos essa decisão de trazer alguém identificado com o clube e já mostrou sua competência aqui. Nesse momento a gente acha que é o ideal - afirmou.O ex-volante desejou vibrações positivas a Eduardo Barroca. Para Túlio, é preciso superar a situação adversa na atual temporada e já pensar em voos maiores para o ano que vem.