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Túlio defende permanência de Enderson e espera ano tranquilo para o Botafogo: 'Está no caminho certo'

Atacante do título brasileiro de 1995 é favorável à manutenção do trabalho do treinador...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 05:00

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 05:00

O ano do Botafogo foi fechado em alta. Para Túlio Maravilha, um dos ídolos convidados para o evento de inauguração do evento do "Museu Botafogo", o clube está no caminho certo visando a temporada 2022. O atacante do título brasileiro de 1995 deu sugestões sobre o que o clube precisa fazer.+ Presidente diz que Museu Botafogo já foi completamente pago via lei de incentivo à cultura
– Reformulação, manter uma base vitoriosa de 2021 para que possamos poder não correr riscos no ano que vem para novamente passar experiência não agradável de Série B. O Botafogo está no caminho certo, nosso presidente está muito bem assessorado em termos de diretoria de futebol, marketing. Todo mundo está trabalhando para colocar o Botafogo no melhor nível possível e acredito que no ano que vem a gente vai fazer uma campanha digna para permanecer na Série A - afirmou.
Túlio defende a permanência de Enderson Moreira - que, inclusive, foi bancada pelo presidente Durcesio Mello no próprio evento. Para ele, o treinador precisa desenvolver um trabalho de médio/longo prazo.
– Não só a permanência dele como a de vários jogadores que fizeram parte dessa campanha. O Botafogo tem que ter uma espinha dorsal. Futebol hoje é conjunto, quanto mais tempo você ficar com os mesmos jogadores vai haver uma identidade e o torcedor fica sabendo de cor e salteado os jogadores que darão alegria ao time - analisou.
Crédito: TúlioMaravilhafoicampeãobrasileiropeloBotafogoem1995(Foto:VítorSilva/Botafogo

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