Tudo igual! Vasco e Fluminense ficam no empate no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-17

Em São Januário, Vasco e Fluminense ficaram no empate por 0 a 0, na manhã deste sábado, na primeira partida da final do Campeonato Carioca Sub-17. O duelo de volta está marcado para a próxima sexta-feira, dia 10, às 15h, nas Laranjeiras. Em caso de novo empate, o campeão será definido na disputa de pênaltis. O clássico foi movimentado na Colina Histórica, na manhã deste sábado. Com muita disputa no meio de campo, o Vasco teve a primeira chance aos 4, quando Ykaro subiu pela esquerda e tocou para Leandrinho na área. O lateral bateu cruzado e a bola passou rente à trave do goleiro capitão tricolor, Álvaro.
Logo aos 14, o Cruz-Maltino errou na saída de bola, e Barros chegou atrasado, sendo expulso pelo árbitro ao levar o segundo cartão amarelo. Na cobrança de falta, o zagueiro Davi, do Fluminense, bateu rasteiro nas mãos do goleiro Alan Victor, que fez a defesa com segurança Em seguida, o Vasco assustou com Ykaro, que finalizou de fora da área e carimbou a trave.
Após cobrança de falta em cima da barreira, Paulinho pegou a sobra e cruzou na área, na medida para GB. O atacante cabeceou em cima do goleiro Álvaro e assustou a defesa tricolor. Com um a mais, o Fluminense foi ao ataque para tentar abrir o placar. em uma sobra, Daniel Lima cruzou, mas o arqueiro vascaíno foi tocado e o árbitro assinalou falta.
Aos 26, Paulinho pegou a sobra pela direita e cruzou na medida para GB. O atacante vascaíno ganhou da marcação, cabeceou firme e acabou parando na boa defesa do goleiro adversário. Aos 38, Paulinho tabelou com Rayan, invadiu a área e na saída do goleiro adversário tentou um toque por cima. Antes da bola ganhar o rumo do gol, a defesa adversária chegou cortando e afastou o perigo.
Na volta do intervalo, o jogo permaneceu bastante disputado com as duas equipes se estudando. A defesa do Vasco errou na saída de bola mais uma vez, e Agner, camisa 10 do Tricolor, chutou no cantinho e acertou a trave. Na primeira chegada do Gigante da Colina, GB arriscou de longe, Álvaro deu rebote, mas Rayan completou por cima.
Em outra boa chegada do Moleques de Xerém, novamente em um erro da saída de bola do Vasco, Isaac chutou da entrada da área e a bola passou no cantinho. Os Meninos da Colina também tentaram abrir o placar com Erick Marcus, que recuperou a bola, invadiu a área e tentou driblar o goleiro, mas perdeu a posse da bola.