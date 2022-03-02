Tudo certo! Fluminense vence de novo o Millonarios e garante vaga na terceira fase da Libertadores

Sem sustos em São Januário. Depois de vencer por 2 a 1 o confronto de ida fora de casa, o Fluminense voltou a bater o Millonarios, da Colômbia, por 2 a 0 no Rio de Janeiro e garantiu a classificação para a terceira fase da Libertadores. Os gols foram de Willian Bigode e Jhon Arias, ambos no segundo tempo, no reencontro do time com a torcida na competição continental. Foi a décima vitória consecutiva do time de Abel Braga na temporada.Agora, o Flu aguarda o vencedor do confronto entre Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR). Os paraguaios venceram na ida por 3 a 1. A terceira fase está prevista para 8 a 10 de março a ida, já certa para o Rio de Janeiro, e 15 a 17 de março a volta. Antes disso, porém, o Tricolor volta as atenções novamente para o Campeonato Carioca, onde enfrenta o Resende no próximo sábado, às 16h.
VAI BEM?
O Fluminense começou a partida de forma bastante promissora. Com qualidade na troca de passes, a primeira grande oportunidade foi aos quatro minutos, quando Willian provocou uma bela defesa de Montero. Cristiano aparecia bem do lado esquerdo para apoiar o time ofensivamente, mas o time pecava no último passe e, assim, chegava com menos perigo mesmo quando estava melhor em campo.
FICOU DIFÍCIL
O cenário foi ficando mais equilibrado a medida que o tempo passou e o Millonarios começou a ficar mais perigoso. Inclusive, os colombianos eram quem criavam as melhores chances. Daniel Ruiz, Herazo e Vega chegaram a assustar.TIME DO BIGODE
Na volta do segundo tempo, o Millonarios marcou pressão para forçar os erros do Fluminense. Mas o Tricolor teve uma grande chance com David Braz, parando nas mãos de Montero, antes de, enfim, melhorar a vantagem. Aos 15 minutos, na primeira boa troca de passes, Luiz Henrique achou Calegari, que foi ao fundo e cruzou para Cano. A bola explodiu no zagueiro e sobrou limpa para Willian Bigode mandar para o fundo da rede e deixar o Tricolor mais confortável.
DECIDIU
Criando pouco e fazendo um jogo morno até o gol, o Flu foi novamente eficiente quando Jhon Arias finalmente entrou em campo. Merecendo a vaga como titular, ele reforçou o ótimo momento depois de dois minutos e um toque na bola. Luiz Henrique iniciou a jogada, Yago Felipe deu bonita assistência e o colombiano ampliou a vantagem do Fluminense em São Januário aos 27.
TUDO CERTO
Mais tranquilo no placar, o Fluminense administrou a vantagem com certa facilidade. Nas arquibancadas, festa da torcida, que fazia a "ola" e gritava "olé" diante da classificação.
FICHA TÉCNICA FLUMINENSE x MILLONARIOSData/Hora: 01/03/2022, às 21h30Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Diego Bonfa (ARG)
Gols: Willian (15'/2ºT) (1-0), Arias (27'/2ºT) (2-0)Cartões amarelos: Cristiano, Calega (FLU), Herazo, Juan Vargas, Ricardo Márquez (MIL)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz; Calegari (Martinelli - 37'/2ºT), André, Yago Felipe (Ganso - 43'/2ºT), Cris Silva; Luiz Henrique (Nathan - 43'/2ºT), Willian (Pineida - 37'/2ºT) e Cano (Arias - 25'/2ºT). Técnico: Abel Braga.
MILLONARIOS: Montero; Román, Llinás, Vargas, Bertel; Vásquez (Ricardo Márquez - 20'/2ºT), Vega, Daniel Ruiz (Quiñones - 39'/2ºT); Richard Celis (Carlos Gómez - 20'/2ºT), David Silva e Herazo (Valencia - intervalo). Técnico: Alberto Gamero.