Tuchel, técnico do Chelsea, projeta final da Champions League e avisa: 'Somos azarões que podem vencer'

Neste sábado, o Chelsea mede forças contra o Manchester City, às 16h, no Estádio do Dragão, para decidir quem será o grande campeão da Uefa Champions League 2020/2021. Sob o comando de Thomas Tuchel, os Blues buscam seu segundo título europeu.Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o técnico alemão do Chelsea, que chegou ao clube no meio da temporada após a demissão de Frank Lampard, falou sobre a expectativa para esta final, onde o time londrino chega como 'azarão', já que o Manchester City é o amplo favorito para levar a taça na decisão.
O técnico do Chelsea ainda lembrou a possibilidade da definição do campeão nos pênaltis. Tuchel afirmou que sim, colocou seu time para treinar cobranças antes da decisão.
- Sempre praticamos pênaltis. Podemos simular como será amanhã? Não, mas podemos treinar para penalidades. A decisão por pênaltis na final da Europa League foi fantástica em termos de qualidade por parte dos batedores. Nós sabemos quem pode cobrar, mas não sabemos quem estará em campo no final do jogo - finalizou.