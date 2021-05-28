Tuchel, técnico do Chelsea, projeta final da Champions League e avisa: 'Somos azarões que podem vencer'

Neste sábado, o Chelsea mede forças contra o Manchester City, às 16h, no Estádio do Dragão, para decidir quem será o grande campeão da Uefa Champions League 2020/2021. Sob o comando de Thomas Tuchel, os Blues buscam seu segundo título europeu.Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o técnico alemão do Chelsea, que chegou ao clube no meio da temporada após a demissão de Frank Lampard, falou sobre a expectativa para esta final, onde o time londrino chega como 'azarão', já que o Manchester City é o amplo favorito para levar a taça na decisão.