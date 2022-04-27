Tuchel sobre saída de Rudiger para o Real Madrid: 'Temos que aceitar'

Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, comentou sobre a saída de Rudiger para o Real Madrid. Em coletiva de imprensa, o alemão se mostrou decepcionado com a transferência do defensor, mas afirmou que não há nada que possa fazer para reverter a situação.- Eu acho que ninguém gostou. Toni é um grande fator em nossa uma temporada e meia juntos. Ele dá confiança para todos no vestiário. Joga em um nível muito alto e ama a responsabilidade. Temos que aceitar. Haverá vida no Chelsea após Toni. O mais importante é encerrar no mais alto nível.