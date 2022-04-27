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Tuchel sobre saída de Rudiger para o Real Madrid: 'Temos que aceitar'

Zagueiro do Chelsea tem acordo para assinar com a equipe merengue até 2026...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 10:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 10:59
Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, comentou sobre a saída de Rudiger para o Real Madrid. Em coletiva de imprensa, o alemão se mostrou decepcionado com a transferência do defensor, mas afirmou que não há nada que possa fazer para reverter a situação.- Eu acho que ninguém gostou. Toni é um grande fator em nossa uma temporada e meia juntos. Ele dá confiança para todos no vestiário. Joga em um nível muito alto e ama a responsabilidade. Temos que aceitar. Haverá vida no Chelsea após Toni. O mais importante é encerrar no mais alto nível.
> Veja a tabela da Premier League
Além de Rudiger, Tuchel também deve perder Christensen para o Barcelona durante a janela de transferências. Já Azpilicueta, que também estava na mira da equipe blaugrana, renovou automaticamente seu vínculo com os Blues até 2023.
O Chelsea possui diversas incógnitas para a próxima temporada. Roman Abramovich, empresário russo e dono do clube, está em processo de venda dos Blues para que a entidade não sofra com sanções nos próximos meses.
Crédito: RudigerdevevestiracamisadoRealMadridnapróximatemporada(Foto:PAULELLIS/AFP

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