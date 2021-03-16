Tuchel confirma ausência de Thiago Silva no duelo contra o Atlético de Madrid pela Champions League

Afastado dos gramados desde o dia 4 de fevereiro, quando se lesionou na vitória do Chelsea sobre o Tottenham, o zagueiro Thiago Silva será desfalque mais uma vez para os Blues. Nesta terça-feira, o técnico Thomas Tuchel confirmou que o brasileiro não estará disponível para o duelo decisivo pelas oitavas de final da Champions League.
+ Veja a tabela da Champions League- Temos que trabalhar sem Thiago Silva e Abraham (outro lesionado) para esta partida. Eles ainda não estão em forma, mas com a pausa internacional (Data-Fifa) se aproximando, não acho que haja muito risco em dizer que esperamos que eles se juntem a nós depois do intervalo - disse Tuchel.
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Além dos dois lesionados, o alemão não terá Jorginho e Mason Mount contra os Colchoneros, ambos suspensos. O comandante do time londrino disse que os dois jogadores farão muita falta à equipe, especialmente o meia-atacante inglês.
- Não teremos dois jogadores-chave para nós, que são Mount e Jorginho. Especialmente Mason, por suas habilidades ofensivas e seu poder de quebrar linhas com seus dribles e chutes. O Atlético é uma das melhores equipes da Europa em não perder chances, então é claro que é um duro golpe perder um jogador ofensivo em um jogo como este. Eles são jogadores importantes para nós, mas temos um grupo forte e temos de nos adaptar e encontrar soluções.