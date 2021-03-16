Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tuchel confirma ausência de Thiago Silva no duelo contra o Atlético de Madrid pela Champions League
futebol

Tuchel confirma ausência de Thiago Silva no duelo contra o Atlético de Madrid pela Champions League

Brasileiro não entra em campo há mais de um mês por lesão muscular e ficará de fora do jogo decisivo na competição europeia. Jorginho, Mount e Abraham também estão fora...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 14:15
Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP
Afastado dos gramados desde o dia 4 de fevereiro, quando se lesionou na vitória do Chelsea sobre o Tottenham, o zagueiro Thiago Silva será desfalque mais uma vez para os Blues. Nesta terça-feira, o técnico Thomas Tuchel confirmou que o brasileiro não estará disponível para o duelo decisivo pelas oitavas de final da Champions League.
+ Veja a tabela da Champions League- Temos que trabalhar sem Thiago Silva e Abraham (outro lesionado) para esta partida. Eles ainda não estão em forma, mas com a pausa internacional (Data-Fifa) se aproximando, não acho que haja muito risco em dizer que esperamos que eles se juntem a nós depois do intervalo - disse Tuchel.
+ Cavani cobiçado na América do Sul! Veja 25 jogadores sul-americanos com contrato terminando na Europa
Além dos dois lesionados, o alemão não terá Jorginho e Mason Mount contra os Colchoneros, ambos suspensos. O comandante do time londrino disse que os dois jogadores farão muita falta à equipe, especialmente o meia-atacante inglês.
- Não teremos dois jogadores-chave para nós, que são Mount e Jorginho. Especialmente Mason, por suas habilidades ofensivas e seu poder de quebrar linhas com seus dribles e chutes. O Atlético é uma das melhores equipes da Europa em não perder chances, então é claro que é um duro golpe perder um jogador ofensivo em um jogo como este. Eles são jogadores importantes para nós, mas temos um grupo forte e temos de nos adaptar e encontrar soluções.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados