Tuchel confirma ausência de Thiago Silva no duelo contra o Atlético de Madrid pela Champions League

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Afastado dos gramados desde o dia 4 de fevereiro, quando se lesionou na vitória do Chelsea sobre o Tottenham, o zagueiro Thiago Silva será desfalque mais uma vez para os Blues. Nesta terça-feira, o técnico Thomas Tuchel confirmou que o brasileiro não estará disponível para o duelo decisivo pelas oitavas de final da Champions League.

+ Veja a tabela da Champions League- Temos que trabalhar sem Thiago Silva e Abraham (outro lesionado) para esta partida. Eles ainda não estão em forma, mas com a pausa internacional (Data-Fifa) se aproximando, não acho que haja muito risco em dizer que esperamos que eles se juntem a nós depois do intervalo - disse Tuchel.

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Além dos dois lesionados, o alemão não terá Jorginho e Mason Mount contra os Colchoneros, ambos suspensos. O comandante do time londrino disse que os dois jogadores farão muita falta à equipe, especialmente o meia-atacante inglês.