Tubarões na Colina: empresárias do Shark Tank Brasil se aproximam do Vasco animam a torcida

Os passos de duas empresárias milionárias têm causado alvoroço na torcida do Vasco, principalmente depois do último final de semana. São elas Carol Paiffer e Camila Farani, ambas "tubarões" do programa Shark Tank Brasil. É a possibilidade de elas fazerem chegar investimentos em São Januário que agita os torcedores, especialmente na internet.Ocorre que, depois de um transmissão do influenciador digital e apresentador Casimiro Miguel, na qual ele reagia a um episódio de Shark Tank Brasil, Carol Paiffer foi instigada a ajudar o Vasco. Ela topou, a torcida vascaína deu mais uma prova de disposição e "invadiu" as redes da empresária e ela chegou até o clube. Ela se reunirá com o presidente cruz-maltino, Jorge Salgado, nos próximos dias.