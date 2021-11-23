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Tubarões na Colina: empresárias do Shark Tank Brasil se aproximam do Vasco animam a torcida

Movimento dos últimos dias de Carol Paiffer e Camila Farani, após mobilização da torcida, aproximou as duas do clube. Vascaínos aguardam a chegada de investimento à Colina...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:58

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:58

Os passos de duas empresárias milionárias têm causado alvoroço na torcida do Vasco, principalmente depois do último final de semana. São elas Carol Paiffer e Camila Farani, ambas "tubarões" do programa Shark Tank Brasil. É a possibilidade de elas fazerem chegar investimentos em São Januário que agita os torcedores, especialmente na internet.Ocorre que, depois de um transmissão do influenciador digital e apresentador Casimiro Miguel, na qual ele reagia a um episódio de Shark Tank Brasil, Carol Paiffer foi instigada a ajudar o Vasco. Ela topou, a torcida vascaína deu mais uma prova de disposição e "invadiu" as redes da empresária e ela chegou até o clube. Ela se reunirá com o presidente cruz-maltino, Jorge Salgado, nos próximos dias.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Paralelamente, Camila Farani, do mesmo programa, também tem se mexido na intenção de ajudar o Cruz-Maltino. Ela se reuniu com membros da diretoria em São Januário nesta terça-feira, conforme informado primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa.
Não há, pelo menos ainda, definição de que maneira elas poderão ajudar a atrair investimentos. Naturalmente, grande parte do clube, internamente, também vê com bons olhos o interesse das empresárias em atrair aportes.
Crédito: CarolPaiffereCamilaFaraniestãocausandoalvoroçonatorcidadoVasco(MontagemLANCE!

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