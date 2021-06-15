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Trote em Gustavo Apis e time de guerreiros: os bastidores do empate do Fluminense no Brasileirão

Tricolor chegou a perder de 2 a 0, mas conseguiu igualar o placar já nos acréscimos da partida no Estádio Nabi Abi Chedid...
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Publicado em 

15 jun 2021 às 13:41

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 13:41

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense conseguiu um heroico empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. Nos bastidores divulgados pelo clube, foco nas brincadeiras do vestiário e na comemoração dos jogadores após o ponto conquistado no Estádio Nabi Abi Chedid.
Veja a tabela do Brasileirão
Gustavo Apis, relacionado pela primeira vez com a equipe principal, passou pelo tradicional trote e teve a cabeça raspada por Lucca e Luiz Henrique. Antes do jogo, o técnico Roger Machado fez o discurso de incentivo.
- Erro zero é muito difícil acontecer, mas temos que buscar. Tem que minimizar o erro e ter capacidade de conseguir ter qualidade para decidir. A qualidade de cada um de vocês vai se encontrar dentro de campo. Deixa tudo lá dentro. No final do dia não tem reembolso, é tempo desperdiçado - disse Roger.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O Flu chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas, com gols de Caio Paulista e Abel Hernández, saiu com um ponto de Bragança Paulista. Os jogadores exaltaram a postura da equipe, que atuou sem vários titulares, e Roger destacou a luta.
- Time de guerreiro, lutamos até o último minuto. Tem que ser assim. Um ponto fora de casa - comemorou Yago.
- Hoje deu certo porque nos entregamos até o final, porque não saímos do jogo mesmo com o placar de 2 a 0. Parabéns - completou Roger.

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