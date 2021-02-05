Trote de John Kennedy liderado por Fred e música de Barcelos: os bastidores da vitória do Fluminense

Crédito: Reprodução/FluTV

O Fluminense está cada dia mais próximo de retornar à Libertadores depois de oito anos. E o clima no vestiário da equipe reflete o momento positivo. Nesta sexta-feira, o clube divulgou os bastidores da vitória por 1 a 0 contra o Bahia, na última quarta, com direito a trote em John Kennedy, escolhas de música de Danilo Barcelos e a empolgação de Luiz Henrique.

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O vídeo já começa com a festa da torcida na porta do hotel do Flu, antes de o elenco entrar no ônibus rumo ao estádio. Já no vestiário, o clima foi de descontração. Danilo Barcelos e Fernando Pacheco conversaram sobre a música que tocava e o lateral brincou: "se for a do Michel (Araújo), é sufoco", se referindo às vezes em que o atacante escolheu as canções do pré-jogo. Ele garantiu "se for a minha é 3 a 0". Após a partida, Danilo falou:

- Quando ponho minha playlist é para ser três. É que administramos bem. Foi só um gol, mas três pontos - risos.

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A zoeira sobrou também para o jovem John Kennedy. Recém-promovido aos profissionais, o jovem passou pelo famoso trote e foi obrigado a raspar a cabeça antes de entrar em campo. Fred liderou a brincadeira, dizendo que era uma lei do Fluminense. Michel Araújo iniciou o processo e o centroavante brincou que rasparia a sobrancelha do moleque de Xerém. Na roda antes da partida, o camisa 9 puxou o discurso:

- Vamos usufruir desse momento que estamos vivendo. Alguns jogos estão saindo exatamente o que fazemos nos treinos. Não é prazeroso apenas para a comissão técnica, nós também falamos disso. Faltam cinco jogos com o de hoje. Vamos dar a vida, cobrar, jogar para cima e sair vitoriosos - disse Fred.Após a vitória, todos os jogadores comemoraram muito, citando a vaga mais próxima da Libertadores. Os jovens André e Calegari aparecem celebrando, assim como Luiz Henrique, autor do gol da partida.

- O time vem trabalhando muito. Deus abençoou, conseguimos segurar até o final. Estou muito feliz, agora é trabalhar para o próximo jogo - comemorou.