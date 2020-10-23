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futebol

TROPEIRÃOCAST no ar! Aproveita o momento e #RELAXASAMPAOLI!

Este episódio fala da tensão do torcedor do Galo após perder a liderança e como isso afeta o seu treinador. Calma, Sampa! Tem Big Phil e Coelho no G4 da Série B também...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 20:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 20:20
Crédito: O bom momento do Galo é para ser aproveitado também e não uma fonte de sofrimento. Ouça!-(Foto de Bruno Cantini/Agencia Galo
Escute: https://bit.ly/35r7J1P
O #TROPEIRÃOCAST discute se a queda de rendimento do #Galo. É para se preocupar ou é exagero? O #BIGPHILL fez o #Cruzeiro vencer. Será que vai dar para voltar para elite do futebol nacional ano que vem? O #AméricaMG vence a quarta seguida e, nesse momento, é o melhor time de #Minas #GALO (Escute a partir 7m30s) #CRUZEIRO (Escute a partir 38m30s) #AMÉRICAMG (Escute a partir 1h03m30s) #ESPORTENOMUNDO (Escute a partir 1h15m50s) Falamos do contragolpe de Carol Solberg e o tratamento da mídia sobre o caso #Robinho. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST. O #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

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