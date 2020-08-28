Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

TROPEIRÃOCAST-Mais alma em campo, mais esporte e sem Racismo!

Discutimos neste episódio a falta de vontade dos times mineiros, que parecem sem alma em campo e a grande mobilizção contra o racismo na NBA. Ouça! Reflita com a gente!...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 13:19

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 13:19

Crédito: Dois dos maiores ícones do esporte mundial são negros e ainda vivemos casos de racismo. Algo lamentável-(Reprodução
Escute: https://bit.ly/32xL3LR O #TROPEIRÃOCAST instiga o ouvinte torcedor a querer mais do seu time, afinal, tem que começar a mudar agora para ter algo bom ao fim de campeonato. Se for começar a acreditar quando iniciar o segundo turno, pode ser tarde demais. #GALO (6m16s) Cadê aquela intensidade do #Galo? Acabou ou já é uma preocupação defensiva? E o troca troca do Sampaoli, isso prejudica o time? #CRUZEIRO (46m6s) Falta confiança, mais esmero e a eliminação na Copa do Brasil pode até ser útil. #AMÉRICAMG (1h12) O #Coelhão mata de raiva, mas sempre faz um gol no final. Até quando? Ele pode render mais ? #TOMBENSE (1h29)Tem chances de ser campeão mineiro? #FUTEBOLNOMUNDO (1h40)O #Bayern levou e o #Neymar deu tudo que tinha, mas o #SPG precisava ter mais para entregar. Tem o #Messi na prateleira. E aí, tem grana pra levar? E falamos sobre o boicote dos jogadores da #NBA por conta do enfrentamento das questões raciais no #EUA. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados