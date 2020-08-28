TROPEIRÃOCAST-Mais alma em campo, mais esporte e sem Racismo!

Escute: https://bit.ly/32xL3LR O #TROPEIRÃOCAST instiga o ouvinte torcedor a querer mais do seu time, afinal, tem que começar a mudar agora para ter algo bom ao fim de campeonato. Se for começar a acreditar quando iniciar o segundo turno, pode ser tarde demais. #GALO (6m16s) Cadê aquela intensidade do #Galo? Acabou ou já é uma preocupação defensiva? E o troca troca do Sampaoli, isso prejudica o time? #CRUZEIRO (46m6s) Falta confiança, mais esmero e a eliminação na Copa do Brasil pode até ser útil. #AMÉRICAMG (1h12) O #Coelhão mata de raiva, mas sempre faz um gol no final. Até quando? Ele pode render mais ? #TOMBENSE (1h29)Tem chances de ser campeão mineiro? #FUTEBOLNOMUNDO (1h40)O #Bayern levou e o #Neymar deu tudo que tinha, mas o #SPG precisava ter mais para entregar. Tem o #Messi na prateleira. E aí, tem grana pra levar? E falamos sobre o boicote dos jogadores da #NBA por conta do enfrentamento das questões raciais no #EUA. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242