TROPEIRÃOCAST-Galo e Raposa ainda podem sonhar alto na temporada 2020/2021?

Escute: https://bit.ly/33Zslyn O #TROPEIRÃOCAST debate dois sonhos: O do #Galo ser campeão brasileiro e do o #Cruzeiro de voltar para a série A. Ainda é possível? Já o #AméricaMG, vive o sonho de voltar à elite do futebol e ainda ir a final da Copa do BrasilVenha conosco no #TROPEIRÃOCAST. #GALO - Ouça em 3m53s#CRUZEIRO - Ouça em 33m15s#AmericaMG - Ouça em 57m56s #FutebolnoMundo - Ouça em 1h11mFalamos da condenação no Caso Robinho, Racismo na Champions (1h15m) e a morte de Paolo Rossi (1h32m) #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast