TROPEIRÃOCAST 100 no ar - 'Trio Parada Dura de Minas' venceu e quer ir mais longe na temporada

Escute: https://bit.ly/3jHWnxp #Luxa fez o #Cruzeiro vencer. #AméricaMG faz sua melhor partida. E o #Galo bica a liderança. Esse #TrioParadaDura está demais no episódio #100 do #TropeiraoCast. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 50 minutos Escute em: #AméricaMG - 3m#Cruzeiro - 12m#Galo - 27m30sO #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcast. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 ####################Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro