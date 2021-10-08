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TROPEIRÃOCAST - Os velhinhos do Galo vão dar conta até o fim do Brasileiro?

O desgaste dos principais nomes do Atlético-MG neste fim de temporada já está ficando evidente. O ritmo do time vai cair?...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 21:06

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 21:06

Crédito: Os veteranos do Galo terão a missão de levar o time ao sonhado título Brasileiro-(Arte de Gilvan Marçal
Escute: https://bit.ly/3aiQ67i
Com jogos Quarta e Domingo, os velhinhos do #Galo vão aguentar essa fase final do #Brasileirão? O elenco é mesmo bom? O #AméricaMG está sobrevivendo e será que merece uma classificação para disputar a Sulamericana? E a temporada do #Cruzeiro? Acabou mesmo?
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