TROPEIRÃOCAST - Os velhinhos do Galo vão dar conta até o fim do Brasileiro?

Crédito: Os veteranos do Galo terão a missão de levar o time ao sonhado título Brasileiro-(Arte de Gilvan Marçal

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Com jogos Quarta e Domingo, os velhinhos do #Galo vão aguentar essa fase final do #Brasileirão? O elenco é mesmo bom? O #AméricaMG está sobrevivendo e será que merece uma classificação para disputar a Sulamericana? E a temporada do #Cruzeiro? Acabou mesmo?

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