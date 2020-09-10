TROPEIRÃOCAST - Cruzeiro e FIFA: juristas explicam o imbróglio que pode até rebaixar a Raposa

O #TROPEIRÃOCAST entrevistou dois juristas para explicar e aprofundar o tamanho do imbróglio em que o Cruzeiro se colocou diante de diversas dívidas e que a FIFA está fazendo cumprir a legislação. Um ótimo debate com o advogado Pedro Henrique Zaithammer, especialista em direito desportivo, que nos explica o tamanho do problema do time celeste. Também participamos de uma coletiva com o superintendente jurídico do Cruzeiro, Flávio Boson, e questionamos se a FIFA está usando o Cruzeiro como exemplo aos demais times do Brasil. Vem conosco no #TROPEIRÃOCAST, que hoje, está bem apimentado. #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 *Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242#################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast