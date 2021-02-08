Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tropeços dentro de casa complicam a situação do Bahia

Esquadrão de Aço teve dois jogos na Arena Fonte Nova, mas somou apenas um ponto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 17:02

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:02

Crédito: Mauricia da Matta/Photo Premium
A vida do Bahia nesta reta final do Campeonato Brasileiro é dramática. Após empatar com o Vasco fora de casa, o Esquadrão de Aço sonhava com seis pontos dentro de casa, mas isso não aconteceu.
+ Clubes brasileiros entram em Top 20 mundial de mais interações no Twitter em janeiro; veja ranking
A primeira frustração aconteceu diante do Fluminense. Apesar do bom momento do Tricolor, o Bahia confiava nos três pontos e sucumbiu dentro da Arena Fonte Nova ao perder por 1 a 0.
No último sábado outro confronto direto. Diante do Goiás, a expectativa era sair de campo com o triunfo, mas ele escapou entre os dedos nos minutos finais.
Com os tropeços dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia fica com 37 pontos, na 16ª colocação. Uma acima do Z-4. O problema é que o Vasco, que está com a mesma pontuação e dentro da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Calendário
Na próxima rodada, o Bahia mede forças contra o Atlético-MG, no Mineirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados