Tropeços dentro de casa complicam a situação do Bahia

Crédito: Mauricia da Matta/Photo Premium

A vida do Bahia nesta reta final do Campeonato Brasileiro é dramática. Após empatar com o Vasco fora de casa, o Esquadrão de Aço sonhava com seis pontos dentro de casa, mas isso não aconteceu.

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A primeira frustração aconteceu diante do Fluminense. Apesar do bom momento do Tricolor, o Bahia confiava nos três pontos e sucumbiu dentro da Arena Fonte Nova ao perder por 1 a 0.

No último sábado outro confronto direto. Diante do Goiás, a expectativa era sair de campo com o triunfo, mas ele escapou entre os dedos nos minutos finais.

Com os tropeços dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia fica com 37 pontos, na 16ª colocação. Uma acima do Z-4. O problema é que o Vasco, que está com a mesma pontuação e dentro da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos.

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