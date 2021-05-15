Troféu do Interior: Federação Paulista divulga datas e horários dos jogos das semifinais

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Na manhã deste sábado, durante Conselho Arbitral virtual, a Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários das semifinais do Troféu do Interior.Ficou decidido que Red Bull Bragantino e Ponte Preta jogam no domingo, dia 16 de maio, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Novorizontino e Ituano entram em campo na segunda-feira, dia 17 de maio, às 20h, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

As semifinais serão disputadas em partida única. Como o Red Bull Bragantino e Novorizontino fizeram melhor campanha, ambas as equipes têm o direito de jogar em casa. Caso ocorra empate durante o tempo normal, a vaga para decisão será decidida nas cobranças de pênaltis. Vale lembrar que o time de Bragança Paulista é o atual campeão do troféu do interior.