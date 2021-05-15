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futebol

Troféu do Interior: Federação Paulista divulga datas e horários dos jogos das semifinais

Por terem feito melhor campanha, Red Bull Bragantino e Novorizontino têm o direito de jogar em casa...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 12:04

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 12:04
Crédito: (Divulgação
Na manhã deste sábado, durante Conselho Arbitral virtual, a Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários das semifinais do Troféu do Interior.Ficou decidido que Red Bull Bragantino e Ponte Preta jogam no domingo, dia 16 de maio, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Novorizontino e Ituano entram em campo na segunda-feira, dia 17 de maio, às 20h, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.
As semifinais serão disputadas em partida única. Como o Red Bull Bragantino e Novorizontino fizeram melhor campanha, ambas as equipes têm o direito de jogar em casa. Caso ocorra empate durante o tempo normal, a vaga para decisão será decidida nas cobranças de pênaltis. Vale lembrar que o time de Bragança Paulista é o atual campeão do troféu do interior.
Para o campeão, o Troféu do Interior vale uma vaga direta para a Copa do Brasil e premiação de R$ 252 mil. O vice fica com R$ 70 mil.

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