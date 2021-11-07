Troca nas laterais, reação de Cano e mais: o que observar do Vasco no duelo contra o Botafogo pela Série B

Crédito: Cano perdeu um pênalti decisivo contra o Guarani e precisa reagir no Vasco contra o Botafogo (Rafael Ribeiro/Vasco

Sem vencer há três partidas, o Vasco volta a campo, neste domingo, no clássico diante do Botafogo, às 16h, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tenta a última cartada para ainda ter chance matemática de almejar o acesso. Com os tropeços, o time tem apenas 1% de chance de conquistar o acesso restando cinco jogos para o fim da competição. Com 47 pontos, o Gigante da Colina tem oito de diferença para o Goiás, atual quarto colocado. Depois das chegada de Fernando Diniz e Nene, a equipe teve uma curta reação, mas logo velhos problemas voltaram a aparecer. Restam cinco jogos para o fim da competição, e o time precisa fazer 100% nesta reta final. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Alvinegro.

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- Troca nas laterais: Na escalação, Fernando Diniz terá um desfalque importante para o clássico. O lateral-esquerdo Riquelme está suspenso depois de tomar o terceiro cartão amarelo. O jovem conquistou a titularidade com qualidade e personalidade. Com isso, o comandante cruz-maltino deve deslocar Zeca para o lado esquerdo e escalar Léo Matos como titular na direita.

- Presença das torcidas: Foram colocados às venda 20 mil ingressos e até a noite de sábado foram emitidos cerca de 6.192, mil deles para a torcida visitante, do Glorioso. A tendência é que não seja uma presença massiva do público devido à desconfiança da torcida com o time, que está bem próximo de sacramentar a permanência na Série B em 2022.

- Poder de reação no momento decisivo: Durante toda a campanha, o Vasco não conseguiu engrenar e ter força para entrar no G4. Todos os momentos em que teve a oportunidade de colar no pelotão de frente, o time tropeçou. Neste domingo, será o momento chave para novamente testar o poder de reação deste elenco. Com apenas 1% de chance de conquistar o acesso, um tropeço pode concretizar a permanência.

- Nene: O camisa 77 foi um dos responsáveis por ajudar a equipe a voltar a ser competitiva. Com quatro gols e duas assistências em 9 jogos, o meia tornou-se protagonista e trouxe qualidade de passe e nas bola parada. Uma boa atuação do Vasco passa pelo meia, que apesar da idade - 40 anos - mostrou que pode ser decisivo. No entanto, pode ter voltado tarde demais, o que evidencia problemas na montagem do elenco para a temporada.