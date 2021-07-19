Troca entre Barcelona e Atlético envolvendo Griezmann e Saúl é cada vez mais improvável de acontecer

Crédito: LLUIS GENE / AFP

As negociações entre Barcelona e Atlético de Madrid envolvendo a troca de Griezmann por Saúl se encontra interrompida, segundo o "Mundo Deportivo". A principal questão que atrapalha o andamento da operação é o poder econômico de ambos os clubes.Os colchoneros queriam que os culés pagassem parte do salário do atacante francês, o que não foi aceito. A equipe de Simeone tem uma postura invariável, pois entende que a chegada do camisa 14 não é uma necessidade, mas o presidente Enrique Cerezo não encerra nenhuma possibilidade da troca ainda acontecer.

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Por outro lado, o Barcelona também encontra dificuldades em se acertar com o meio-campista espanhol. Saúl não quer reduzir seu salário, pois acredita que este é compatível com o seu nível de futebol. O atleta vê com bons olhos jogar no Camp Nou, mas sem deixar de receber o que ganha na capital espanhola.