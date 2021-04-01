Trio ofensivo marca junto pela quinta vez e acumula números expressivos no Flamengo; confira raio-x

Sem fazer força, o elenco principal do Flamengo estreou na temporada com uma boa atuação e um 3 a 0 tranquilo sobre o Bangu. Além da primeira boa impressão e dos três pontos na tabela da Taça Guanabara, a vitória do Rubro-Negro, nesta quarta-feira, representou uma marca importante: o trio Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta voltou a marcar junto após mais de um ano.
+ ATUAÇÕES: Diego, Arrascaeta e dupla de ataque se destacam em bom jogo coletivo do FlamengoA última vez que os jogadores haviam marcado na mesma partida foi na Supercopa do Brasil, em 16 de fevereiro do ano passado, ainda sob o comando de Jorge Jesus. Na ocasião, o Flamengo também venceu por 3 a 0 e conquistou o título sobre o Athletico-PR, no Mané Garrincha, em Brasília.
Antes, no Campeonato Brasileiro 2019, o trio já havia realizado esse feito em outras três oportunidades: no 6 a 1 contra o Goiás, Maracanã; no 4 a 1 sobre o Vasco, no Mané Garrincha; e no 3 a 1 contra Inter, no Maracanã.
Contratados no início de 2019 pelo Flamengo, os jogadores acumulam números expressivos com a camisa rubro-negra. No total, eles somam 159 gols e 86 assistências no clube carioca. Confira abaixo as estatísticas de cada um:
Gabigol - 71 gols e 23 assistências (104 jogos)Bruno Henrique - 57 gols e 30 assistências (116 jogos)Arrascaeta - 31 gols e 33 assistências (102 jogos)
Desde 2019, o Flamengo entrou em campo com esse trio em 53 jogos, com 35 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Um índice de 72,3% de aproveitamento. O Rubro-Negro marcou 105 gols nesses 31 jogos, sendo 37 de Gabigol, 28 de Bruno Henrique e 19 de Arrascaeta (84 dos 105 gols, ou seja, 80% do total).
Com 71 gols, Gabigol já é o 2º maior artilheiro do Flamengo no século XXI, com apenas dois gols a menos que Renato Abreu. Após a vitória sobre o Bangu, o camisa 9 até publicou sobre essa 'briga' nas redes sociais (confira abaixo). Com 57 gols, Bruno Henrique é o terceiro dessa lista. Agora com 16 pontos, o Flamengo é o líder isolado da Taça Guanabara. A equipe comandada por Rogério Ceni volta a campo apenas na próxima segunda-feira para encarar o Madureira, pela oitava rodada da competição. Em seguida, o clube terá pela frente a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, em 11 de abril.