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Trio elétrico e provocações ao Flamengo: como foi a festa da torcida na chegada do Palmeiras

A torcida do Verdão lotou a Academia de Futebol e recepcionou os campeões da Libertadores com uma bonita festa, que durou até 5h da madrugada...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 06:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 06:50
O Palmeiras conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores ao bater o Flamengo, por 2 a 1, no sábado (27), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A festa da torcida com o elenco alviverde em São Paulo invadiu a madrugada e contou com trio elétrico, provocações e muita alegria dos palmeirenses.Relembre a trajetória do Palmeiras jogo a jogo até o título da Libertadores 2021
Perto de 23h30 (horário de Brasília), a delegação do Verdão deixou a capital do Uruguai rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por volta de 2h15, o voo aterrissou em São Paulo e muitos torcedores já esperavam o elenco alviverde. Ao deixar o aeroporto, a torcida que estava lá fez um "mini-escolta" do ônibus. No trajeto, quatro jogadores abriram a escotilha superior do ônibus e ficaram sentados, vibrando. A essa altura, um mar de palmeirenses aguardavam ansiosos a chegada da delegação na Academia de Futebol. Quando o ônibus chegou, por volta de 3h50, a fumaça verde e fogos de artifício tomaram conta das ruas. Os jogadores, comissão técnica, o presidente Galiotte e a futura mandatária, Leila Pereira, subiram no trio elétrico e incendiaram a festa.
VEJA A TABELA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO Um dos que mais puxou o grito com a galera foi o herói do título, Deyverson. O autor do gol decisivo na prorrogação tomou o microfone no trio elétrico e virou o mestre de cerimônias da festa. A torcida respondia com "ão, ão, ão, Deyvinho é seleção".
Além do camisa 9, outro atacante viveu cena curiosa na festa: Luiz Adriano. Criticado pela torcida, ele recebeu algumas vaias quando seu nome foi entoado. O atleta no entanto não se importou e seguiu comemorando com os companheiros.
Além das homenagens ao jogadores, a torcida provocou o Flamengo, com gritos de "cheirinho". Gabigol foi o atleta do Flamengo mais xingado na festa palmeirense.
A sinergia entre elenco e torcida tornava a celebração ainda mais bonita. Membros da torcida organizada Mancha Verde subiram no trio elétrico e impulsionaram ainda mais a festa.
Perto de 5h, os jogadores desceram do trio elétrico para um contato final com os torcedores. Depois, entraram no Centro de Treinamento e foram embora, assim como a torcida palmeirense.
Crédito: Jogadorescomemorandootítulonotrioelétrico(Foto:AlexSilva/Lancepress!

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