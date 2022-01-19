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Trio do Vasco é registrado no BID e está à disposição de Zé Ricardo para a estreia no Campeonato Carioca

Depois do atacante Raniel, Thiago Rodrigues, Edimar e Weverton também são registados nesta quarta. Cruz-Maltino estreia dia 26, às 19h, contra o Volta Redonda, fora de casa...
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Publicado em 

19 jan 2022 às 15:19

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 15:19

O Vasco anunciou onze reforços para a temporada e segue ativo no mercado. De olho na estreia no Carioca, o clube tenta regularizar suas contratações para que tenha força máxima diante do Volta Redonda, dia 26, às 19h, no Raulino de Oliveira. Depois do atacante Raniel, Thiago Rodrigues, Edimar e Weverton também foram registados nesta quarta.O goleiro Thiago Rodrigues chegou com a incumbência de ser o dono da camisa 1 do Vasco. O arqueiro, que teve bons números na última Série B, quando defendia as cores do CSA, deve ser o titular neste início de temporada. Por outro lado, Vanderlei treina separado do grupo, e Lucão deve assinar com o Red Bull Bragantino por cinco temporadas.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Edimar, por sua vez, é um jogador experiente e poderá dar suporte ao jovem Riquelme pelo lado esquerdo, um das maiores esperanças da torcida vascaína. Ele atuou nas últimas três temporadas pelo time de Bragança Paulista e foi titular na final da Copa Sul-Americana contra o Athletico-PR.
+ Vasco avança para contratar o centroavante Getúlio
No lado direito, Weverton, que pertence ao Massa Bruta, assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada. Ele disputará uma vaga no time titular com o experiente Léo Matos, que foi muito criticado na fraca campanha da equpe na última Série B. Thiago Rodrigues, do Vasco, no BID da CBF (Reprodução/BID)Edimar, do Vasco, no BID da CBF (Reprodução/BID)Weverton, do Vasco, no BID da CBF (Reprodução/BID)
Crédito: ThiagoRodrigues,doVasco,éumdosnomesregistradosnoBIDdaCBF(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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