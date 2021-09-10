futebol

Trio do Palmeiras é denunciado pelo STJD por expulsões contra Atlético-MG

Abel Ferreira e João Martins podem pegar até seis jogos de suspensão; Patrick de Paula também será julgado pelo tribunal...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 19:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O meia Patrick de Paula, o treinador Abel Ferreira e o auxiliar João Martins foram denunciados e serão julgados no STJD pelas expulsões na derrota do Palmeiras para o Atlético-MG, pelo Brasileirão. A sessão ocorrerá na próxima quarta-feira (15), às 10h (horário de Brasília).
Na ocasião, o volante recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta polêmica e o fato gerou a revolta da torcida e da comissão técnica. Na sequência o treinador teve de abandonar o confronto após proferir palavras não identificadas ao árbitro Bruno Arleu de Araújo. O mesmo ocorreu com o auxiliar técnico, após o final do primeiro tempo.
Veja a tabela completa do BrasileirãoDeste modo, a procuradoria enquadrou Patrick de Paula no artigo 258, por conduta contrária à disciplina. Abel Ferreira e João Martins foram denunciados pelo artigo 258, §2º, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - 'desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões'.
Os membros da comissão técnica, se condenados, podem pegar de um a seis jogos de suspensão.

