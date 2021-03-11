Trio do Corinthians retorna aos treinamentos após isolamento por Covid-19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

A atividade do Corinthians na manhã desta quinta-feira (11) contou com o retorno de três importantes jogadores do time titular: Cássio, Fagner e Gabriel.

O trio estava em isolamento desde a última terça-feira (2), quando foram diagnosticados com Covid-19, ficaram 10 dias afastados, perderam duas partidas, contra Palmeiras e Ponte Preta, pela segunda e terceira rodada do Paulistão respectivamente, e agora voltam a ficar a disposição do técnico Vagner Mancini.

>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosO Departamento de Comunicação corintiano ainda não divulgou as informações referentes ao treino desta manhã, como costuma fazer, mas alguns perfis do clube nas redes sociais divulgaram fotos e vídeos da atividade com a presença do goleiro, lateral-direito e volante.

Inclusive, através do Twitter do Timão, Gabriel mandou um recado aos torcedores.

- Fala, Fiel! Beleza? Hoje eu voltei a treinar. Graças a Deus, tudo certo, tudo bem. Muito ruim, ficar de fora, nesse período de quarentena. Mas passou, não tive sintomas nenhum, o que é muito importante, e agora é voltar forte para o decorrer do ano - disse o camisa 5.

Os três atletas se juntam ao meia Vitinho, que também havia retornado na quarentena no treinamento desta quarta-feira (10). Agora, seguem afastados os goleiros Caíque França e Guilherme Vicentini, os laterais Fábio Santos e Lucas Piton, o zagueiro Raul Gustavo, os meias Camacho, Xavier, Ramiro e Ruan Oliveira e o atacante Cauê.