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Trio do Corinthians é convocado para a Seleção Brasileira sub-17

Os laterais Guilherme Biro e Leo Mana, e o goleiro Kauê foram chamados para um período de dez de treinos com o selecionado da categoria a partir do dia 17 de junho...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 13:12

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 13:12

Crédito: Divulgação/Corinthians
Na noite da última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a convocação da Seleção Brasileira sub-17, que sera reunida para um período de treinos. Na lista, constam os nomes de três atletas do Terrão alvinegro, são eles os laterais Guilherme Biro e Leo Mana e o goleiro Kauê.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Os atletas do Corinthians se apresentam no dia 17 de junho e ficarão por dez dias treinando num local ainda a ser definido pela Seleção Brasileira. O objetivo dos treinamentos é dar continuidade na preparação do Torneio Sul-Americano da categoria, que será disputado no segundo semestre de 2021.
Com isso, os jovens jogadores da equipe sub-17 do Corinthians não estarão disponíveis para duas rodadas do Campeonato Brasileiro da categoria, contra Fluminense (19/6) e Santos (26/6).
Guilherme Biro é lateral-esquerdo e está no clube desde 2015, o jovem figurou em alguns treinos do profissional no início desta temporada. Leo Mana atua na lateral-direita e está desde os sete anos no Parque São Jorge. Os dois laterais foram campeões do Campeonato Paulista sub-11 e sub-13. Já o goleiro Kauê, chegou ao Alvinegro vindo via Departamento de Captação no ano de 2019.

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