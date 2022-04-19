Trio de ataque vai bem em clássico e Liverpool goleia o Manchester United para dormir na liderança do Inglês

Segue o líder. Ao menos por enquanto. Nesta terça-feira, o Liverpool recebeu o Manchester United em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Inglês, e os Reds não tomaram conhecimento dos Diabos Vermelhos. Em Anfield Road, a equipe de Jürgen Klopp venceu o rival por 4 a 0, com gols de Luis Díaz, Salah (duas vezes) e Mané, e dormirá na liderança da competição.TROCA DE PASSESJogando em casa, o Liverpool dominou a partida desde o início e conseguiu abrir o placar com apenas cinco minutos. O time de Klopp conseguiu sair da marcação do adversário, trocou com passes com tranquilidade e Salah achou Luis Díaz dentro da área. O colombiano, livre, só mandou para o gol.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

FAZ E ME ABRAÇACom 22 minutos, os Reds chegaram ao segundo gol. Mais uma vez trocando passes, Mané achou passe fenomenal para Salah por cima e o egípcio dominou com categoria antes de deslocar De Gea. Este foi o 21º gol do camisa 11 na competição. Ele é o artilheiro do torneio.

CONTRA-ATAQUENo segundo tempo, o Liverpool fez o terceiro gol em contra-ataque aos 23 minutos. Robertson roubou bola no campo de defesa e entregou para Luis Díaz na esquerda. O colombiano achou Mané dentro da área, que marcou o gol. No fim, em mais um contra-ataque, Salah fechou a conta.

HOMENAGEM A CR7O jogo teve também homenagem ao português Cristiano Ronaldo, que não atuou em virtude da morte de um dos filhos durante o parto na última segunda-feira. Durante o minuto sete, torcedores do Liverpool aplaudiram o astro do Manchester United.

SITUAÇÃOCom a vitória, o Liverpool chegou 76 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Os Reds agora esperam o resultado do jogo entre Manchester City e Brighton, que se enfrentam nesta quarta-feira. Em caso de vitória, o time de Pep Guardiola retoma ao primeiro lugar.

+ Fundo negocia compra do Milan: veja a quem pertencem os clubes da Europa

SEQUÊNCIA​Liverpool e Manchester United voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pela Premier League. Os Reds encaram o Everton no domingo, enquanto os Diabos Vermelhos têm compromisso com o Arsenal no sábado.