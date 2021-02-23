Trio de ataque do Flamengo soma mais gols do que Botafogo, Vasco e outros três clubes no Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro como líder pela primeira vez na competição. Portanto, basta uma vitória para que o clube não dependa do resultado do Internacional, segundo colocado, e se consagre octacampeão. E, para isso, a estrela do poderoso ataque rubro-negro, sobretudo do trio Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, será essencial. Juntos, os atacantes carregam uma curiosidade : somam 35 gols no Brasileiro, um número superior a todos os gols marcados por Botafogo (31) e Vasco (34), arquirrivais do Fla, e outros três times - Fortaleza (34), Sport (31) e Coritiba (30).

Gabi, Pedro e Bruno Henrique têm 14, 13 e oito gols, respectivamente. Estão dentre os maiores contribuintes para que o Flamengo tenha o melhor ataque do Brasileirão, com 67 gols marcados.

Rogério Ceni, no entanto, apontou a chave do êxito nesta reta final para o trabalho coletivo:

A zaga do São Paulo, vazada em todas as partidas de 2021, que se cuide.

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