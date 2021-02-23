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Trio de ataque do Flamengo soma mais gols do que Botafogo, Vasco e outros três clubes no Brasileiro

Com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique decisivos, Rubro-Negro vai para a última rodada enfrentar o São Paulo precisando de uma vitória para não depender do Inter e ser Octa...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 14:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro como líder pela primeira vez na competição. Portanto, basta uma vitória para que o clube não dependa do resultado do Internacional, segundo colocado, e se consagre octacampeão. E, para isso, a estrela do poderoso ataque rubro-negro, sobretudo do trio Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, será essencial. Juntos, os atacantes carregam uma curiosidade : somam 35 gols no Brasileiro, um número superior a todos os gols marcados por Botafogo (31) e Vasco (34), arquirrivais do Fla, e outros três times - Fortaleza (34), Sport (31) e Coritiba (30).
Gabi, Pedro e Bruno Henrique têm 14, 13 e oito gols, respectivamente. Estão dentre os maiores contribuintes para que o Flamengo tenha o melhor ataque do Brasileirão, com 67 gols marcados.
Rogério Ceni, no entanto, apontou a chave do êxito nesta reta final para o trabalho coletivo:
A zaga do São Paulo, vazada em todas as partidas de 2021, que se cuide.
+ Confira e simule a última rodada do Brasileirão
Na rodada final, o Fla entra em campo precisando de uma vitória diante do São Paulo, no Morumbi, para não depender do Inter e levar o título. O Colorado, por sua vez, precisa fazer sua parte contra o Corinthians, no Beira-Rio, e torcer por um tropeço do time de Ceni. Os jogos serão nesta quinta, às 21h30.

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