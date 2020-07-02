Tricolor informa que jogo com Macaé não terá transmissão da Flu TV

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Após a decisão do Grupo Globo, anunciada nesta quinta-feira, de rescindir o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, o Fluminense anunciou, por meio da assessoria de imprensa, que não fará qualquer transmissão da partida contra o Macaé pela FluTV, canal oficial do clube no YouTube. O jogo será disputado às 17h30, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema e é válido pela quinta e última rodada da Taça Rio.

No entendimento da Globo, o contrato de transmissão do torneio foi violado na última quarta, quando a FlaTV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boavista" - vencida pelo Rubro-Negro por 2 a 0, pela 5ª rodada da Taça Rio.

O Rubro-Negro se apoia na Medida Provisória 984, que permite permite que os clubes negociem os direitos de transmissão de suas partidas como mandante sem a necessidade de haver acordo com o visitante. Anteriormente, uma emissora de televisão só poderia exibir partidas se tivesse os direitos das duas equipes. O mando do jogo desta quinta pertence ao Macaé.