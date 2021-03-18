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futebol

Tricampeão, Robinho mira reestreia pelo Coritiba em partida da Copa do Brasil

Meio-campo é a grande esperança do Coxa para tentar chegar longe na competição nacional...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 21:12
Crédito: Divulgação/Coritiba
Nesta quinta-feira, o Coritiba fará o seu primeiro jogo oficial na temporada 2021. O Coxa estreia na Copa do Brasil, diante do União Rondonópolis, às 19h15, no estádio Luthero Lopes.
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O duelo no Mato Grosso pode marcar a reestreia de Robinho pelo Coritiba, e logo em uma competição que o meia está acostumado a jogar. Ele soma 55 partidas de Copa do Brasil na carreira, com 13 gols, 12 assistências e três títulos: por Palmeiras (2015) e Cruzeiro (2017 e 2018).
'Tenho ótimas lembranças na Copa do Brasil, e espero incluir mais uma nessa minha reestreia pelo Coritiba. Sabemos que jogos de mata-mata são sempre difíceis. É preciso estar atento durante os 90 minutos para buscar essa vaga na próxima fase', ressaltou o jogador, de 33 anos.
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Em sua segunda passagem pelo Coritiba, onde atuou entre 2012 e 2014, Robinho também elogia a pré-temporada da equipe. No último domingo (14), o meio-campista balançou as redes no jogo-treino com o Brusque, que terminou empatado em 1 a 1.
'A nossa equipe se preparou muito bem. Realizamos trabalhos intensos nos últimos dias, e também tivemos a oportunidade de enfrentar o Brusque. Pude colaborar com um gol, mas o mais importante é que foi um bom teste para o time. Agora é focar nessa estreia pela Copa do Brasil', finalizou.
O confronto entre União Rondonópolis e Coritiba é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Quem vencer, avança na competição nacional. Em caso de empate, a vaga fica com o Coxa.

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