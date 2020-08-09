Triângulos e superioridade numérica: Yago Pikachu explica a participação tática dele no Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Uma das grandes mudanças no Vasco sob a gestão de Ramon Menezes foi o desequilíbrio entre os lados direito e esquerdo: Henrique fica mais preso à defesa enquanto Yago Pikachu tem liberdade para atuar, ofensivamente, como jogador de meio-campo. Quase sempre a bola passa por ele e por aquele setor, mesmo que a jogada se desenrole de outra maneira. E ele explica.- Não é surpresa jogar nessa posição. Minha posição de origem é lateral e, com a bola, tenho certa liberdade de ir por dentro - depende de que jogador estiver na minha frente. Temos que ter uma leitura de onde esse jogador vai estar posicionado - analisa, antes de complementar:

- Na nossa reestreia, contra o Macaé, todos me viram jogando por dentro, triangulando com o Bastos e me aproximando do Cano. Eu me sinto confortável jogado por dentro e por fora. O importante é ter uma recomposição rápida e ajudar os volantes, para não sofrermos tanto e aproveitar essa vantagem que a gente possa ter pelo meio e convertê-la em gols - finalizou.

A tal "vantagem" que Pikachu cita é numérica. Quando ele deixa a lateral e migra para o setor central, o Vasco passa a ter um jogador a mais do que os três habituais da maioria dos times do futebol brasileiro atual. Por outro lado, ele segue defendendo como lateral, e tem mais metros a correr para o time não sofrer contragolpes.